Pearl H-2050 ハイハットスタンド

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商品詳細
パールの最上位ハイハットスタンドです。2本足の為、ツインペダルセッティングでも邪魔になりません。若干傷・汚れがある部分がありますが、比較的綺麗だと思います。カムのパーツも付属します。アクセサリー・パーツ···スタンド
http://narcologia.ru/goods/cryptographic644337.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless349759.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce469655.html
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