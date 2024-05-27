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Pearl H-2050 ハイハットスタンド
商品番号 I43065712854
商品名

Pearl H-2050 ハイハットスタンド
ブランド名 パール
特別価格 税込 9,504 円
在庫状況 あり

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商品詳細

パールの最上位ハイハットスタンドです。2本足の為、ツインペダルセッティングでも邪魔になりません。若干傷・汚れがある部分がありますが、比較的綺麗だと思います。カムのパーツも付属します。アクセサリー・パーツ···スタンド
http://narcologia.ru/goods/cryptographic644337.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless349759.html
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