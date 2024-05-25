ニューエラキャップ 59FIFTY（デトロイト・タイガース）

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色...紺色サイズ...71/2チーム...デトロイトタイガース10回ほど使用しました。形はとても綺麗で目立った傷や汚れはありません。帽子にバラの花や虎の刺繍が入っており普通のとは一味違った限定キャップになってます。中古品としてご理解頂ける方、ご検討宜しくお願い致します。即決、即購入オッケーです。お支払い確認後、発送致します。