Ferragamo サルヴァトーレフェラガモ ベルト95

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ご覧いただきましてありがとうございます！即購入大歓迎です！Size:3.5cm*95cm適用ウエスト(87cm-93cm)全長約110cm切り取って短くすることは可能です。写真の付属品全てつきます。新品未使用品写真は実物でございます※こちらは並行輸入品(海外正規品取扱店より購入）となります。国内正規品と仕様が異なる場合があり、保証外ですので納得した上でのご購入をお願いします※発送前に二重検品を行なっておりますので安心してご購入ください。