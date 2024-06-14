NEW ERA　ニューエラ　supreme　レザーキャップ　革　おしゃれ　メンズ

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\\★/即購入無言取引OK‼︎\\★/とりあえずイイネをお勧めします‼︎\\★/他商品チェックはこちら→ #アキ_store︎︎︎︎︎︎\\★/商品説明NEWERA ニューエラ レザーキャップ おしゃれ メンズ 古着男子 古着女子︎︎︎︎︎︎\\★/カラー茶︎︎︎︎︎︎\\★/サイズ※素人計測の為、若干の誤差はご了承ください。つば約7.0cm頭周り（内）約60.6cm高さ約15.0cm︎︎︎︎︎︎\\★/コンディション(5段階で記載)B−【S】未使用品デッドストック【A】使用感の少ない状態良好のUSED【B】細かな汚れ及び、やや使用感はあるが目立つ汚れやダメージ等なし【C】やや使用感があり部分的に目立った汚れやダメージがある【D】全体的に目立った使用感、ダメージがある○注意○・商品画像は全体シルエットやデザイン中心で撮影しております。光の加減で白く見えていることもありますが、特段記載がない限り、変色等はありません。・お使いのモニター環境によって多少の差異が生じる場合もございますがご了承ください。・まとめて購入歓迎です。コメントにてお気軽にご相談ください。・あくまで中古品になります。確認しきれない汚れや傷がある可能性も0ではありません。神経質な方は入札をお控えください。よろしくお願いいたします。#メンズ #レディース #春服 #冬服 #秋服 #ゆるだぼ #ビックシルエット #帽子 #キャップ #ニット #サンバイザー #ハット #ハンチング #ベレー帽 #古着男子 #古着女子ぼ295