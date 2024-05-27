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エトロのネクタイです。
商品番号 Q85638133687
商品名

エトロのネクタイです。
ブランド名 エトロ
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ETROのネクタイです。購入時高額でした。8~9年程前、新宿高島屋にてひと目惚れして購入しました。ネクタイ売り場の特別高額コーナーで、35000円税別にて購入しています。送料は当方負担にてお送りさせて頂きます。最終値下げさせて頂きました。ご検討下さい。お見逃しなく。ひと目を惹きます。
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