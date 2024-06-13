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NUMBER NINE カートコバーン モザイクプリントTシャツ　サイズ4
商品番号 V24292235887
商品名

NUMBER NINE カートコバーン モザイクプリントTシャツ　サイズ4
ブランド名 ナンバーナイン
特別価格 税込 4,472 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ナンバーナイン　カートコバーンモザイクプリントTシャツ　サイズ4NUMBERNINEカートコバーンのモザイクパターンプリントTiphoneでの撮影なのですが近づいて撮ると明るめに写ってしまいます。実物は写真一枚目二枚目の分のカラーが近いです。未使用に近い美品です。サイズ表記は4希少サイズです。サイズは平置き外寸で測っています。【size】肩幅49身幅53着丈71袖丈22採寸は多少の誤差があります。美品ではありますが中古品である事をご理解ください。urt6985
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