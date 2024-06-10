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モンクレール限定Tシャツ
商品番号 S33467643256
商品名

モンクレール限定Tシャツ
ブランド名 モンクレール
特別価格 税込 4,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···春、夏、秋何年か前に東京に行った時に限定だと聞いて購入しました着用回数も５回程になりますクリーニングに出してそのままクローゼットにて保管しておりました。一応中古品になりますので、ご理解下さる方からのご購入お待ちしております。
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