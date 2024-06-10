モンクレール限定Tシャツ

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カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···春、夏、秋何年か前に東京に行った時に限定だと聞いて購入しました着用回数も５回程になりますクリーニングに出してそのままクローゼットにて保管しておりました。一応中古品になりますので、ご理解下さる方からのご購入お待ちしております。