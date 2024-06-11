★新品★ ‘47 ロサンゼルス　ドジャース　2トー ン　キャップ　ナンタスケット

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商品詳細
★商品名47BRANDLOSANGELESDODGERSNANTASKETCAPTAINSNAPBACK2TONECAPフォーティーセブン ロサンゼルス ドジャーススナップバック 2トーン キャップ ★カラーナチュラル*オフホワイトのような色合い(ボディ)ブルー(ロゴ・つば表)グリーン(つば裏)★サイズフリー(スナップバック式て調整可)★状態新品未使用★特徴アメリカ4大スポーツ(MLB,NFL,NBA,NHL)公認の大人気キャップブランド’47。NANTASKET(ナンタスケット)は、フラットバイザーのCAPTAINの派生型で深めのシルエット、ソフトなフロントパネルが特徴。MLB野球帽子海外限定レトロクラシックストリートファッションコーディネートStussyステューシーWBC#まもんきキャップコレクション⤴︎こちらを押すと、出品中のキャップを検索できます。左上の⬜︎「販売中のみ表示」を押してご覧ください。♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎○梱包・発送方法○型崩れを防止するため、段ボールでの梱包です。らくらくメルカリ便での匿名発送です。(追跡有り)○確認事項○※コメントなし即購入OKです。(注意事項はプロフィールに記載しておりますので、予めご理解いただいている事とさせていただきます。)※皆様が気になる事はなるべくプロフィール欄に記載しておりますが、何か不明点や気になる点がございましたら、コメントにてお問い合わせください。カラー···ブルー形···ベースボール
http://narcologia.ru/goods/forthcoming460692.html
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海外限定 NEWERA LA ドジャース 2トーン キャップ 7 1/2
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Dodgers '47 CAPTAIN / ドジャース キャップ ブルー
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