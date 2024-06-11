GOD SELECTION XXX POPUP STORE限定

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商品詳細
GODSELECTIONXXXPOPUPSTORE限定 ゴッドセレクショントリプルエックス美品ホワイトサイズM着丈70cm身幅55cm肩幅49cm袖丈22cm新品購入後、5回ほど着用し自宅保管していました。汚れなどなく美品です。中古品ですので、ご理解いただける方のみお願いします。返品などの対応はいたしておりません。
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