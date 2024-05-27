古伊万里焼 色絵 金彩 扇形皿 ５客

自宅の蔵出し品です。扇の中に描かれた吉祥紋の鮮やかな世界が目を引きます。扇型なので、盆に置いても他の器の邪魔をしにくく、扱い易いです。収納時も重ねることができます。※１客の裏側にカマキズかあります。最後の写真でご確認お願いします。制作時にできたふりもの、経年による傷や汚れ、金彩の擦れなどご理解いただける方、よろしくお願いいたします。■サイズ 縦 約13cm 横 約18.5cm 高さ 約4.5cm#古伊万里#古伊萬里#色絵#金彩#扇形#変形皿



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