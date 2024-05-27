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極厚レザーベルトJABETZ CLIFFシャベツクリフ茶ブラウン本革高級英国老舗
商品番号 V14255234000
商品名

極厚レザーベルトJABETZ CLIFFシャベツクリフ茶ブラウン本革高級英国老舗
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 1,949 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材...本革カラー...ブラウンサイズ26最小65〜最大76（画像⑦の穴5〜穴1）厚み約4mmイングランド製バックル真鍮9999円→5555円❗使用感あります。キズ、汚れ、スレ、ヒビあります。
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JABEZ CLIFF（ジャベツ・クリフ）　STIRRUP Leather Belt（スティラップレザーベルト）　ブラウン | セレクトショップZABOUの通販/ウェブショップ

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