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クロサギ 平野紫耀 コスチュームベア 黒崎高志郎
商品番号 F57465883592
商品名

クロサギ 平野紫耀 コスチュームベア 黒崎高志郎
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 2,457 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TBS金曜ドラマ『クロサギ』平野紫耀(黒崎高志郎)コスチュームベアセブンネットで購入後は袋から出して、アクリルケースの中で飾っておりました。タグは付いたままですが、一度開封していますので、気になられる方は購入をお控えください。匿名配送でのお取引になります。※らくらくメルカリ便宅急便コンパクトで発送いたします。透明な袋に入れ直しました。プチプチで包装し、梱包いたします。即購入◎　お値下げ✖　お取り置き✖
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