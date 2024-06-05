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ほぼデッド【90s】米国製　DISNEY VINTAGE キャップ
商品番号 D20135921434
商品名

ほぼデッド【90s】米国製　DISNEY VINTAGE キャップ
ブランド名 ディズニーヴィンテージ
特別価格 税込 6,768 円
在庫状況 あり

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商品詳細

他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中＿ITEM＿＿＿【商品名】ほぼデッド【90s】米国製　DISNEYVINTAGEキャップ【生産国】USA【年代】1990＿SIZE＿＿＿サイズ：頭囲最大約61cmツバ長:約6.5cm高さ：約12cm＿COMMENT＿＿＿フロリダ州ディズニーウォーターパークの内のディズニー・ブリザード・ビーチのキャップです。フロントのツバにも入る大判刺繍がインパクトあります。＿COLOR＿＿＿ブルー＿CONDITION＿＿＿9/1010新品または未使用同等レベルです。9着用1回～数回程度の美品です。8使用感が少なく、キレイな状態です。7使用感はありますが状態は良いです。6まだまだお使いいただける並の状態です。他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中
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