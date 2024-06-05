ほぼデッド【90s】米国製　DISNEY VINTAGE キャップ

他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中＿ITEM＿＿＿【商品名】ほぼデッド【90s】米国製 DISNEYVINTAGEキャップ【生産国】USA【年代】1990＿SIZE＿＿＿サイズ：頭囲最大約61cmツバ長:約6.5cm高さ：約12cm＿COMMENT＿＿＿フロリダ州ディズニーウォーターパークの内のディズニー・ブリザード・ビーチのキャップです。フロントのツバにも入る大判刺繍がインパクトあります。＿COLOR＿＿＿ブルー＿CONDITION＿＿＿9/1010新品または未使用同等レベルです。9着用1回～数回程度の美品です。8使用感が少なく、キレイな状態です。7使用感はありますが状態は良いです。6まだまだお使いいただける並の状態です。他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中



ほぼデッド【90s】米国製 MICKEY MMロゴ デニム スウェードキャップ-



ほぼデッド【90s】米国製 MICKEY MMロゴ デニム スウェードキャップ ...



デッド 80年代製



デッド 80年代製



2023年最新】ヴィンテージ 1980年代 disneyの人気アイテム - メルカリ



ビンテージ80's グーフィー耳付きメッシュキャップ 230912j2-m-cp ...



STUSSY - デッドストック old mickey キャップ 90s 藤原ヒロシロン ...



デッド 80年代製



エルエルビーン キャップ(メンズ)の通販 67点 | L.L.Beanのメンズを ...



デッドストック old mickey キャップ 90s 藤原ヒロシロンディス



デッド 80年代製



Disney World Mickey Mouse Work Cap ミッキーマウス キャップ ...



デッドストック old mickey キャップ 90s 藤原ヒロシロンディス



Disney World Mickey Mouse Work Cap ミッキーマウス キャップ ...



1円 希少 ヴィンテージ アメリカ製 ミッキー ミッキーマウス マリン帽 ...