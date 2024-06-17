綺麗✨ルイヴィトン ウォレットチェーン ゴールド

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数ある中からご覧いただきありがとうございます(˃̵ᴗ˂̵)こちらルイヴィトンのウォレットキーチェーンでございます❣️ルイヴィトンならではのずっしり感が高級感さらにアップ❣️お持ちのお財布や小物、小さなバッグに付けたり、チャームを付けてキーホルダーにしたり色々なアレンジが出来ます❣️こちらは大手のオークネットより仕入れ致しました。限界価格の為お値下げ不可でお願い致します。✨商品状態✨小傷ございますが金具ゴールドキラキラ綺麗❣️金具きちんと開け閉め出来ます❣️緩みなし❣️ベタつきなし❣️サラサラしていて触り心地良し❣️届いてからすぐに気持ちよく使用していただけます❣️その他画像でご確認ください。✨商品詳細✨【ブランド】ルイヴィトン【カラー】ゴールド【サイズ】長さ約32.5cm（金具の端から端まで）チェーンのみの長さ約25cm（素人採寸ですので、多少の誤差がございます。ご了承くださいませ）【付属品】本体のみのお届けATF全国質屋ブランド品協会認定、古物商許可証を有している買取店様より仕入れた商品です。すでにたくさんの方からご購入いただいており、クレームや偽物との報告も一切受けておりませんのでご安心くださいませ。万が一ご満足いただけない場合は返品も承ります。送料はご負担お願い致します。✴︎画像に写り込まないほんの僅かな汚れや、擦れ、年式による劣化などがある場合があります。ご理解をいただいたうえでのご購入をお願いいたします。i32