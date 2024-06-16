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X164 幕末　古伊万里蛇目蕎麦猪口　骨董　アンティーク
商品番号 Y83919344636
商品名

X164 幕末　古伊万里蛇目蕎麦猪口　骨董　アンティーク
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 3,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

直径8.4㎝高さ6.7㎝画像のほかにもう一点御座います。ご希望の方はコメントにてお知らせくださいませ。年代物の古物骨董になりますので、その点をご理解いただける方よろしくお願いいたします。#骨董#アンティーク#レトロ　#インテリア　#雑貨骨董　アンティーク　レトロ　アート　インテリア　和雑貨　古美術品　明治　大正　昭和
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