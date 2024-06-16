X164 幕末　古伊万里蛇目蕎麦猪口　骨董　アンティーク

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商品詳細
直径8.4㎝高さ6.7㎝画像のほかにもう一点御座います。ご希望の方はコメントにてお知らせくださいませ。年代物の古物骨董になりますので、その点をご理解いただける方よろしくお願いいたします。#骨董#アンティーク#レトロ #インテリア #雑貨骨董 アンティーク レトロ アート インテリア 和雑貨 古美術品 明治 大正 昭和
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