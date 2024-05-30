新品　ステットソンCAMEL MIX OPENCROWN オープンクラウン　57

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素材···ウールカラー···ブラウンサイズ...57cmCAMELMIXOPENCROWN（キャメルミックスオープンクラウン）SH612ダークベージュ自宅保管になります。帽子のコレクションがたくさんあります。購入後、なかなか被る機会がないまま大事に保管しておりました。ステットソン愛好家な方や、お探しの方にぜひ。価格もだいぶ下げておりますので、ご理解のほどよろしくお願いします。