ヴィヴィアンウエストウッド　リング　シルバー

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商品詳細
VivienneWestwoodリング ユニセックス新品海外輸入品状態:とても綺麗サイズ：14号くらい 多少誤差があります。カラー:シルバー材質:真鍮付属品 なし個人間の取引ですので品に神経質な方は店頭でご購入ください。
http://narcologia.ru/goods/conception71457.html
http://narcologia.ru/goods/calling619450.html
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