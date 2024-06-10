

考古★縄文期 極上 美石目濃い翡翠 琅かん質 勾玉4.3cm★神像仏像装身具神具 考古★縄文期 極上 美石目濃い翡翠 琅かん質 勾玉4.3cm★神像仏像装身具神具



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ご覧頂きありがとうございます。翡翠の配色の混ざりが大変美しい品です。古墳期極上美石目糸魚川翡翠琅かん質勾玉です。■サイズ約全長3.5cm厚み0.9cm重量26.5g■出土伝承青森県初出しで扱っております。形状色合い石目美しい品が見つかりました。大変美しい希少な逸品です。蔵出で仕入れた品を特別出品致します。石質と形状からしても古墳期の品とわかります。当方から購入し転売している方も複数名おりますがこちらが完全に初出です。コレクターの皆様へお喜び頂けるようご信頼できる方へのみ今回メルカリ初で販売させて頂きます。手にとると密度感があり表面はつるつるに磨かれております。古代色が魅力的な逸品。形・艶・色合いから強い古代の息吹をオーラを感じます。造形と磨きも良くサイズ感ももうし分ない素晴らしい逸品です。古代にみられる勾玉や大珠は緑色が主で新緑 再生の意味を用いている品が多いようです。孔内部に玉擦れ痕が見られます。石カンカセ小キズはございます。コレクターの方より終活もある為お譲り受けとなり特別出品です。転売される方はお控えくださいませ。大切にしてくださる方お願いします。事実当方へ依頼博物館様も御用達です。 #勾玉#大珠#菅玉#土器#土偶#考古物#天然石#翡翠#出雲族#石器#古代#出土品#発掘品#糸魚川翡翠#神像#仏像#古墳時代#弥生時代#縄文時代#古美術#骨董品#お守り#祭祀具#装身具#神社仏閣#邪馬台国#神道具#ろうかん翡翠