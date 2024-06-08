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【激レア非売品】チュッパチャプス ゴールド 懸賞品 ボールペン 1970年昭和
商品番号 Y98615257196
商品名

【激レア非売品】チュッパチャプス ゴールド 懸賞品 ボールペン 1970年昭和
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 3,563 円
在庫状況 あり

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商品詳細

チュッパチャプスChupachups懸賞当選品ゴールドボールペン（ボールペンインク出ず、交換可能）1970年初期昭和レトロ希少レア自宅長期保管美品金属製重量約35gサイズ全長約10cmキャンデー部分約直径2.8cmテェーン長さ約11cm刻印『CHUPACHUPS』2ヶ所（画像）ペン本体持ち手先端部分に経年劣化色褪せあり。画像でご確認ください。ご理解いただける方へ、ご購入お願いいたします。1970年初期、チュッパチャプスキャンデーを買い、懸賞に何度も何度も応募やっと当選しました。はじめての当選品で、ボールペンは試し書き程度で、使用せず保管していました。断捨離中なので、珍しいモノ、非売品等コレクションしている方へお譲りしたく出品致します。アクセサリー材質...その他金属キャラクター...その他#チュッパチャプス#Chupachups#非売品#懸賞品#ゴールド#ボールペン#希少レア#美品#お菓子#キャンデー#昭和#1970年#アンティーク#ヴィンテージ
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