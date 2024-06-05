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CORDVAN コードバン馬革 財布とマネークリップの2点
商品番号 H76423727735
商品名

CORDVAN コードバン馬革 財布とマネークリップの2点
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 1,386 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材：外装/馬革(コードバン)　内装/牛革生産国：日本財布形···二つ折りカラー···ブラウン柄・デザイン···無地素材···本革大きな傷はないです。全体的に軽微な汚れが見受けられます。
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