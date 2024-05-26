TIFFANY ティファニー アトラス リング ワイド 24号 極美品

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ご覧頂きましてありがとうございます。ティファニーアトラスワイドリングブランド名:ティファニーTIFFANY\u0026Co.商品名:アトラスワイドリング日本サイズ:24号幅がありますのでご自身のサイズのご確認お願い致します。採寸:直径約20.8mm円周約65.3mm幅約11.6mm素材:シルバーSV925付属品:なし日本国内東京都内ティファニー正規店で購入しました。新品ではありませんので、神経質な方はご遠慮ください。出品前にクリーニングをして頂いたので、すぐにお使いいただけます。値下げ交渉の際は希望価格を先にご提示ください。大幅な値下げはできません。※お品により承れない物もございます。商品説明に付属品の記載がないものに関しましては付属品は付きません。※付属品を希望される方は購入前にコメントにてお知らせください。別途料金で箱・巾着・リボン・ショップ袋もご用意できます。#ティファニー#Tiffany#リング#ナロー#シルバー#925#1837#指輪#1837#11号#10号#14号#レディース#メンズ#9号#8号#12号#母の日#誕生日#父の日#アトラス#ワイド#19号#廃盤#希少材質···シルバー