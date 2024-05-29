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ゴローズ　中財布　サドルカラー　コインケース
商品番号 O37648801856
商品名

ゴローズ　中財布　サドルカラー　コインケース
ブランド名 ゴローズ
特別価格 税込 5,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ゴローズの中財布　サドルカラーです今年の1月ぐらいに代理店で購入し8月ぐらいまで使用してました金欠の為泣く泣く出品致します半年間毎日使用してたのでだいぶ味は出てます！丈夫な財布なのでまだまだお使いいただけると思いますgoro'sGORO'S
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