ゴローズ　中財布　サドルカラー　コインケース

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商品詳細
ゴローズの中財布 サドルカラーです今年の1月ぐらいに代理店で購入し8月ぐらいまで使用してました金欠の為泣く泣く出品致します半年間毎日使用してたのでだいぶ味は出てます！丈夫な財布なのでまだまだお使いいただけると思いますgoro'sGORO'S
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