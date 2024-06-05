【極美品】サンローラン クロコ カードケース プリントロゴ レザー ワニ 黒色

○アイテムsaintlaurentサンローランsaintlaurentparisサンローランパリyvessaintlaurentイヴサンローランカードケースカードホルダーカード入れクロコダイル鰐ワニレザー本革皮ブラック黒色○収納カード入れ3コ札入れ（折り畳めば入ります）○入手元当アカウントの商品はすべて以下から入手した物ですブランド真贋鑑定済みショップ・古物市場・個人買取○状態目立った傷や汚れなく、まだまだ綺麗にお使いいただけます♪※vintage品ということをご理解下さい。※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願い致します。分からないことがありましたら、お気軽にご連絡下さい！○カラーブラック黒色※撮影環境やデバイスによって色味が異なって見える可能性ある点、ご了承ください。○素材レザークロコ○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。○付属品：本体のみ※箱やカード等は撮影用です。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします♪管理番号12カラー···ブラック



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