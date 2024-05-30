I0427SA2 Dubeige 未使用 Dubeige レザーウォレット 財布

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商品詳細
未使用品Dubeigeレザーウォレット2つ折り財布ダークブラウンドゥベージュメンズ5F26/I0427SA2/HSP11/SYM色：ダークブラウン縦：9cm横：11cm素材：レザーコメント：カード収納×4、札入れ×2、小銭入れ×1、オープンポケット×2です。状態説明：展示のみの未使用品です。箱はございません。気にならない程度の小キズがございます(写真参照)。
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http://narcologia.ru/goods/browse103691.html
http://narcologia.ru/goods/unusable611774.html
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