umbro 90s ドリルトップ　アンブロ　　青タグ　スキッパー

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アンブロの90年代のドリルトップです。古着屋で購入しましたが、イメージと少し違っていたため出品致します。両腕のところに刺繍やパッチが付いていてカッコイイです。薄手の生地ですが、リブが強いのでスウェットのようなシルエットで着れます。着丈 66身幅 65※素人採寸のため多少の誤差はご了承願います。お値下げや気になる点等ございましたらお気軽にコメントによろしくお願いします。配送の際はコンパクトに畳んで配送致します。返品は受け付けておりません。袖丈···長袖素材···コットン