UNITED TOKYO EVALETグレンチェックシャツ スラックス パンツ

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UNITEDTOKYO/ユナイテッドトウキョウEVALET グレンチェック コンビプルオーバー スラックス パンツ セットアップ定価：26180円(シャツ9680円、スラックス16500円)色：ネイビー系素材：ポリエステル１００％サイズ：シャツ３、着丈70、肩幅51、身幅57、袖丈25.5。パンツ２、ウエスト75、ヒップ99、股上26、股下67、もも周り32※ともに3~4回着用。洗濯後、保管しておりました。東レ（合成繊維・合成樹脂をはじめとする化学製品や情報関連素材を取り扱う大手化学企業）の開発素材ＥＶＡＬＥＴ（エバレット）。ポリエステル100％の吸水・速乾素材＆ストレッチ素材。マットな質感と程良い張り、程良いドレープ性があり、シワになり難くケアも楽。近年のポリエステルは安価なイメージを払拭しつつあり、高機能とモダンな質感を併せ持つ現代社会にフィットする素材へ。グレンチェックのプリントをオリジナルカラーで展開しUNITEDTOKYOにしかないクオリティー。パンツはウエストゴム仕様＆コードアジャスト。サイドにライン切り替え＋パイピングコード使いのアクセント。季節感···春、夏、秋カラー···ブルーカラー···グレーunitedarrowsユナイテッドアローズunitedtokyoユナイテッドトウキョウユナイテッドトーキョーstudiousストゥディオスストゥディオスbeamsビームスshipsシップスzaraザラedificeエディフィスステュディオスmonkeytimeモンキータイムBEAMS(ビームス)FREAK'SSTORE(フリークスストア)GU(ジーユー)HARE(ハレ)JOURNALSTANDARD(ジャーナルスタンダード)JUNRed(ジュンレッド)Lui's(ルイス)MONKEYTIME(モンキータイム)nano・universe(ナノユニバース)ComoliコモリMARKAWAREマーカkolorカラーCIOTAシオタgraphpaperグラフペーパーdigawelディガウェルAURALEEオーラリーURUウルYOKEヨークSTEINsteinシュタイン