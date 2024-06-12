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レトロX Patagonia
商品番号 T55578455914
商品名

レトロX Patagonia
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 11,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タグ付きの新品です！サイズがあわなかったため、出品しましたサイズはSです着丈65身幅53袖丈86カラー···ホワイト柄・デザイン···ロゴ・ワンポイント素材···ボアフード···フードなし季節感···春、秋、冬#Patagonia#レトロX#ボアジャケット#パタゴニア#ノースフェイス#THENORTHFACE
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