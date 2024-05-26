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ニューエラ 59FIFTY クーパーズタウン NY ヤンキース ワールドシリーズ
商品番号 T89433826858
商品名

ニューエラ 59FIFTY クーパーズタウン NY ヤンキース ワールドシリーズ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,638 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品名ニューエラ59FIFTYクーパーズタウンコレクションMLBニューヨークヤンキース1949ワールドシリーズサイドパッチ6パネルベースボールキャップNewEra59FiftyCooperstownCollectionMlbNewYorkYankees1949WorldSeriesSidePatched6PanelBaseballCapDarkNavyGoldGoldUnderVisorレアモデル完売品カラーダークネイビー/ゴールド/ゴールドアンダーバイザー状態全体的に使用感、および滑り部分に僅かによごれのあるユーズド品ですが、バイザーのステッカーが御座いませんので、他にも見落とし等があるかもしれませんが、その点を御考慮いただきました上で、御検討をいただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げますサイズ71/259.6cm送料無料発送方法ゆうゆうメルカリ便値段交渉および値下げ不可即購入可能ですが、何か気になる点がありましたら、必ずコメント欄にて、御質問をいただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます
http://narcologia.ru/goods/injure657167.html
http://narcologia.ru/goods/traverse87126.html
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