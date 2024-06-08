ナイキ ウィメンズ レボリューション 6 NN

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商品詳細
メインカラー···ホワイト、ブラックシーン···ランニング/トレーニング新品未使用タグ、箱付きで保管しています。試着で一回のみ着用しました。サイズは26cmです。定価6,600円◎新品未使用タグ付きです。保管期間はありますのでご理解頂けます方のみお願い致します◎送料込みのお値段です。
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