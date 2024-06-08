【美品】メキシカン調黒銀ウォレットチェーンネックレス ナバホビンテージパール

【商品】メキシカン調DNAウォレットチェーンネックレス【品質】高品質。鉄製、ロジウムコーティング加工、メタルビーズ。【状態】美品、新品。保存状態良好。【説明】金属を複雑に編み込んだ特殊なチェーンのウォレットチェーン兼ネックレスです。こちらは、古代ローマ帝国から伝わる金属鎧ChainMail(くさりかたびら)の制作技術を転用して作成したもので、この技法は、デザイン性の高さから海外ハイブランドジュエリーでは多く採用されています。こちらを金属を旋回状に編み込みながらメタルビーズを組み込んだ、DNA調のスタイリッシュなデザインです。ウォレットチェーン、ネックレスとしてもご使用いただけます。幅最大約1.3cm、長さ約50cmです(多少の誤差はご了承ください)。古着、モード・ストリート、ユニセックス、韓国ファッションなどお好きな方にもおすすめです。【発送】プチプチ梱包・即日翌日発送こちらなくなり次第終了の一点物です。お気に召していただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。#ファション#小物#アクセサリー#置物#雑貨#インテリア#アンティーク#古着#ビンテージ#ヴィンテージ#オシャレ#お洒落#高品質#ユニセックス#メンズ#レディース#ジュエリー#ペンダント#ネックレス#シルバー#シルバー925#ゴールド#ペンダント#エスニック#ストリート#ロック#モード#ヒップホップ#韓流#韓国#韓国ファション#BTS#V#テヒョン#kpop#テテ#ジョングク#グク#ジミン#ジヨン#TWICE#奇抜#エッセンシャルズ#オフホワイト#ディーゼル#ザラ#zara#BLACKPINK#NiziU#南京錠#ピアス#ハンドメイド#流行#トレンド#プレゼント#ギフト#贈り物#誕生日#パール#幸運#開運#パワーストーン#浄化#真珠#天然真珠#映え#恋人#恋愛運#ジュエリー#ネイティブ#ボタニカル#レトロ#昭和#アート#絵画#芸術#音楽#楽器#作品#HARE#80s#90s#モノトーン#ギャルソン#黒#ブラック#黒コーデ#コムデギャルソン#ヨウジヤマモト#jieda#ジエダ#ジョンローレンスサリバン#常田大希#東京#渋谷#原宿#下北沢#高円寺



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