セイビアン SBR hats14/35cm 2枚組　 SABIAN ハイハット

＊メーカー savianセイビアン＊商品名 sbrhats14/35cm＊状態 写真にてご確認ください。＊付属品 本体2枚組割れ、欠け、歪みはありません。【注意事項】＊希望価格をこちら承諾したのち、24時間以内のご購入がされない場合は購入されなかったアカウントの方をブロックさせていただきます。＊中古購入品のため、購入時期や使用頻度についてはお答えできかねます。※極力写真、文面でお伝えいたしますが、中古品であるため汚れ、変色、くすみ、傷、擦れなど細かく目立たないとないものは見落とす場合がございます。＊写真で品物をよくご確認の上ご検討お願い致します。＊品物によっては簡易包装にて発送します。＊発送につきましては極力24時間以内の発送を心がけてはおりますが、遅れる場合はご連絡の上、なるべく早く発送させていただきます。＊お値引きをご希望される方は希望価格のご提示をお願い致します。またご希望に添えない場合もございますのでご了承の上ご検討、ご商談いただけますようお願い致します。SABIANハイハットシンバルSBR-14BHHブランド：SABIAN



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