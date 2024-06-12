ポールスミス ネックレス マルチカラーストライプ リバーシブル ペンダント 回転

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PaulSmithの人気のデザインのネックレスです。【MULTISTRIPESPINNECKLACE】シンプルなプレートにアーティストストライプをあしらったスピンネックレス。繊細なカッティングを施したエンド部分は回転仕様になっていて、その日の気分やコーディネイトに合わせて2WAYのスタイルが楽しめます。【サイズ】チェーン：44cm～51cmトップ：1.8cm×0.9cmx0.3cm【素材】チェーン:真鍮トップ:真鍮・エポキシ樹脂【カラー】シルバー シンプルなデザインなのでどんなトップスでもコーディネートしやすく、首元のアクセントになる上品な雰囲気が感じられるアイテムです。メンズ、レディースどちらでもご使用いただけるユニセックスデザインだと思います。オールシーズン活躍しますよー。❏数回のみの使用です。❏1～4枚目はサンプル画像です。❏箱やケースはなしでの発送となりますのでご了承下さい。大幅なお値引きは難しいですが、即決いただける価格をコメントいただければ、多少のお値引きであれば検討させていただきます。他にも財布や名刺入れなどを出品してます。11079