MARNI マルニ Tシャツ バックプリントTシャツ

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ブランド名:MARNIサイズ：44色:ブラック、ホワイト着丈：70cm、肩幅:49cm、身幅:52cm、袖丈:21cm※素人採寸です。状態：新品未使用その他:着るつもりでしたが着用機会がないため出品します。あくまで一度人の手に渡っておりますので、神経質な方、細かなことを気にする方は購入をお控えください。