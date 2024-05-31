90s☆US☆【ハーレーダビッドソン Tシャツ タンクトップ】メンズ2XL

古着を中心に販売しております。☆フォロー割引も❗️（詳細はプロフィール、下記に記載）他にも様々なアイテムを出品しております♪→#古着屋monet（古着屋モネ)→#monet_Tshirt（Tシャツ)90s☆US古着☆vintage【HARLEYDAVIDSONハーレーダビッドソン両面プリントTシャツタンクトップ】メンズ2XL91年製フロントサウス・ダコタスタージス世界最大のハーレーイベントのTシャツです。袖カットのノースリーブがかっこいい雰囲気抜群のアイテムです☆———————————————【サイズ】メンズ2XL程【カラー】ブラック黒【詳細サイズ】肩幅:約50cm身幅:約57cm着丈:約72cm※素人採寸なので参考程度にお願い致します。【コンディション】・クリーニング済み。・半袖がカットされ、タンクトップになっています。・小さな穴やペンキのよごれがあります。・色あせ、多少の使用感やはありますが大きなダメージはありません。———————————————★コメントなしの即決OKです。★質問があればお気軽にコメントを♪★中古品ですので神経質な方はお控え下さい。———————————————☆お得な【フォロー割引】しております☆●10,000円以上→300円引き●5,000円以上→200円引き●2,000円以上→100円引きぜひご利用ください♪※購入前にコメント欄でフォローしていることをお知らせください！※購入後は割引できませんので、ご了承下さい。高円寺/原宿/代官山/アメ村など…古着、古着mixがお好きな方に♪



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