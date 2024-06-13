【希少】 WILDSWANS BYRNE ワイルドスワンズ バーン EB/BUR

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WILDSWANSBYRNEENGLISHBRIDLELEATHER/EB¥64,900(税込)COLOR/BURONLINESTORE現在SOLDOUT付属品有り最近購入したモデルですのでスリッカーは付属しません。新品で購入しほとんど使用せず数回持ち出した程度です。自分には長財布が合うと思ったので売却します！使用による小キズはありますが小銭入れも極美品かと思います。イングリッシュブライドルレザーの艶はゆっくりと上がって来ます。これから経年変化を感じられる個体です。状態が良い物を探されている方には魅力的な逸品かと思います。ワイルドスワンズらしさが全面に出る逸品かと思います。非常に人気が高いマシュア社のサドルプルアップレザーで製作されたバーンになります。最近購入したモデルですのでスリッカーは付属しません。GANZO/ガンゾ/ラストクロップス/LASTCROPSを所有していますが作り込みも全く引けを取っていません。全てのパーツが最高峰ですので所有欲を満たしてくれると思います。現在世界的にも皮革の高騰が続いており、同ブランドの扱う皮革は近年特に価格が高騰し希少になりました。非常に不安定な情勢で更なる値上げも考えられると思います。購入を考えられてた方、この機会にいかがでしょうか。付属品は写真にあるものが全てになります。使用期間は短いですがバーンの宿命になるカードのアタリはあります。誰が使用しても出るアタリですので気にならないかと思います。あくまで中古になります。状態は写真でご判断下さい。神経質な方はおやめ下さい。付属品は画像に有るものが全てになります。納得されてから購入して頂きたいので※気になる事は質問してからご購入お願い致します。どうぞ宜しくお願い致します。柄・デザイン...無地素材...本革素材...本革財布形...三つ折りカラー...レッド素材...本革財布形...三つ折り