【値下げ】VOTTEGA VENETA 長財布

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▽VottegaVenetaカセットジップアラウンドウォレットカラー：サンダー3ヶ月ほど前に正規販売店にて購入しましたが、小さいサイズの財布しか使わない為、出品さていただきました。専用バッグ、ボックスも一緒にお送りします。※目立った傷や汚れはありません。