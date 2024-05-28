【値下げ】VOTTEGA VENETA 長財布

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商品詳細
▽VottegaVenetaカセットジップアラウンドウォレットカラー：サンダー3ヶ月ほど前に正規販売店にて購入しましたが、小さいサイズの財布しか使わない為、出品さていただきました。専用バッグ、ボックスも一緒にお送りします。※目立った傷や汚れはありません。
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