【新品・未使用】コーチ メンズ リバーシブルベルト

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COACHリバーシブルベルト【新品・未使用】バックル:マットブラックベルト:ブラックベルトデザイン:ロゴエンボスベルトサイズ幅:約3.5cm長さ:約106cm(バックル込み)新品未使用になりますが、バックルの裏に少し擦れがあるのですお安くお譲り致します。自宅保管の為、神経質な方のご購入はお控えいただきますようお願い致します。素材...本革カラー...ブラック