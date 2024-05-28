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極美品✨エルメス　ネクタイ　高級シルク100%　橙色　馬柄　騎手柄　馬車刺繍ロゴ
商品番号 Q21622196464
商品名

極美品✨エルメス　ネクタイ　高級シルク100%　橙色　馬柄　騎手柄　馬車刺繍ロゴ
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 1,596 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○アイテムエルメス　HERMESネクタイ　シルク１００％　馬車ロゴ　刺繍ロゴ　ビジネス　冠婚葬祭　メンズ　古着　正規品オレンジ　橙色　エルメスカラー　馬柄　ポニー柄　サラブレッド柄　ジョッキー柄　騎手柄　人間柄　総柄　動物柄　アニマル柄　ホース柄○サイズ大剣幅　7.5cm小剣幅　4.5cm全長　157.5cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態ランク：A小剣裏に極小のシミがありますが着用時は見えない箇所です。また汚れ自体も小さい為、目立ちません。その他大きく目立った傷や汚れはなくとても綺麗な極美品です。まだまだ気持ちよくお使いいただけます。ランク説明Ｎ：新品・未使用品Ｓ：新古品または新品同様、未使用に近い物Ａ：多少使用感はあるが、外見は状態の良い物Ｂ：多少の劣化、傷、汚れはあるが使用するには問題のない物Ｃ：使用感、劣化も多い物J：ジャンク品※あくまでも中古品であることをご理解ください。※状態は主観での判断になります。※傷や汚れを見逃す場合もあります。○カラーオレンジ　橙色○素材シルク１００％○購入元ブランドリユース店リサイクルショップ日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋・古物市場・ストア商品ブランドオークション大手ECサイトその他ネット購入の不要品など○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。
http://narcologia.ru/goods/shuttle339925.html
http://narcologia.ru/goods/stage631297.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate634977.html

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