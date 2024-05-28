極美品✨エルメス　ネクタイ　高級シルク100%　橙色　馬柄　騎手柄　馬車刺繍ロゴ

○アイテムエルメス HERMESネクタイ シルク１００％ 馬車ロゴ 刺繍ロゴ ビジネス 冠婚葬祭 メンズ 古着 正規品オレンジ 橙色 エルメスカラー 馬柄 ポニー柄 サラブレッド柄 ジョッキー柄 騎手柄 人間柄 総柄 動物柄 アニマル柄 ホース柄○サイズ大剣幅 7.5cm小剣幅 4.5cm全長 157.5cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態ランク：A小剣裏に極小のシミがありますが着用時は見えない箇所です。また汚れ自体も小さい為、目立ちません。その他大きく目立った傷や汚れはなくとても綺麗な極美品です。まだまだ気持ちよくお使いいただけます。ランク説明Ｎ：新品・未使用品Ｓ：新古品または新品同様、未使用に近い物Ａ：多少使用感はあるが、外見は状態の良い物Ｂ：多少の劣化、傷、汚れはあるが使用するには問題のない物Ｃ：使用感、劣化も多い物J：ジャンク品※あくまでも中古品であることをご理解ください。※状態は主観での判断になります。※傷や汚れを見逃す場合もあります。○カラーオレンジ 橙色○素材シルク１００％○購入元ブランドリユース店リサイクルショップ日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋・古物市場・ストア商品ブランドオークション大手ECサイトその他ネット購入の不要品など○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。



エルメス ネクタイ 馬柄 極美品



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