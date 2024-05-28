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クロコダイル　ポロサス　長財布　日本製　美品
商品番号 U86852763080
商品名

クロコダイル　ポロサス　長財布　日本製　美品
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 10,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クロコダイルポロサス　長財布　使用歴６ヶ月　100万円入ります　ワニ革で最高級の綺麗な品　エルメスでも使用してます　購入時10万程しました　多少角が擦れてる所有りますが目立つほどでは有りません　大事に使用してくださる方どうぞよろしくお願いします　私は100万円の札束入れてました　金運付くと思います　　#クロコダイル　#長財布　#金運アップ　#金持ち　#ワニ革柄・デザイン...無地カラー...ブラック
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