クロコダイル　ポロサス　長財布　日本製　美品

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商品詳細
クロコダイルポロサス 長財布 使用歴６ヶ月 100万円入ります ワニ革で最高級の綺麗な品 エルメスでも使用してます 購入時10万程しました 多少角が擦れてる所有りますが目立つほどでは有りません 大事に使用してくださる方どうぞよろしくお願いします 私は100万円の札束入れてました 金運付くと思います #クロコダイル #長財布 #金運アップ #金持ち #ワニ革柄・デザイン...無地カラー...ブラック
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