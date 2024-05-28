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- 【希少XLサイズ】ブラックアイパッチ☆ゴールドロゴ入りTシャツ 極美品/596
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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます！ブラックアイパッチ☆ゴールドロゴ入り定番カラーTシャツ【商品情報】 ・ブランド：ブラックアイパッチ BLACKEYEPATCH ・色柄：黒 ブラック ※写真撮影なので多少の色合いの 誤差はご容赦下さい。 ・サイズ表記：XL ・サイズ詳細（単位：cm） 着丈：76 身幅：59 肩幅：52 袖丈：25 ・素材：綿 100% ・状態：未使用に近い極美品 傷や汚れ、使用感は無く とても綺麗な状態です✨ ※古着にはなりますので、 ご理解の上ご購入お願い致します。【閲覧いただいた皆様にお得な情報】 ・当ショップではフォロワー様限定で お得な”割引”を行なってます✨ ・90s90年代の古着から、 パーカー、スウェット、アウターや ジャケットTシャツなどをメインに メンズからレディースまで 揃えております！ ぜひご覧になっていってください^^ #古着屋ROOTSコレクション・送料無料・即購入もOKです！・値下げ交渉やご不明な点がございましたら、 ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい^^よろしくお願い致します！No.v596
http://narcologia.ru/goods/diamond720158.html
http://narcologia.ru/goods/Persia300588.html
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