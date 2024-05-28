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raf simons ラフシモンズ　ハングル　ツアーtシャツ
商品番号 N19802392898
商品名

raf simons ラフシモンズ　ハングル　ツアーtシャツ
ブランド名 ラフシモンズ
特別価格 税込 5,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ホワイトrafsimonsハングル　ツアーT販売当初に購入しましたが、数回着用後全く着なくなり畳んで保管してあったので出品します。サイズはSですがMもしくはLサイズほどはあると思います。こちらのxsとsは即完でした。特にハングル表記の物は数も少なく希少だと思います。文字の薄れなどもなくはっきり残っています。付属品は現品のみです。無理に売るつもりはないのでお値下げはご遠慮ください。購入希望の方のみいいね、コメントしてください。よろしくお願いします。#rafsimons#vetements
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