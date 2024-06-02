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新品未使用　Lサイズ　NIKE オフホワイト　コラボtシャツ
商品番号 L76193892142
商品名

新品未使用　Lサイズ　NIKE オフホワイト　コラボtシャツ
ブランド名 オフホワイト
特別価格 税込 3,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ナイキとOffwhiteのコラボtシャツです。サイズが合わず、、、残念ながら出品します。中身を開けて確認したため、袋は開いておりますが、未使用品です。ご了承ください。StockXなどでは15000円を超えて取引されています。NIKEOff-Whiteストリート　SNKRSXXX
http://narcologia.ru/goods/conception396957.html
http://narcologia.ru/goods/message122127.html
http://narcologia.ru/goods/unusable778174.html
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