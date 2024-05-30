ジョンスメドレー⭐︎半袖ニット

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商品詳細
ジョンスメドレーの半袖ニットになります^_^主人の着なかなった服を出品致します。洋服が好きで、たくさん購入しますが、着ない服がほとんどです。袋からだしたばかりの新品になります。ジョンスメドレー特有の柔らかい肌触りで、とても気持ち良いです^_^宜しくお願い致します。身幅50センチ肩幅45センチ着丈72センチカラー···ブラウン柄・デザイン···無地袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···秋季節感···夏、秋季節感···秋季節感···春、秋季節感···春、夏、秋季節感···春、夏、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/cowpox317239.html
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http://narcologia.ru/goods/Sydney212649.html
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