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Jimmy Buffett FRUITCAKES ON TOUR Tシャツ XL
商品番号 J27232681019
商品名

Jimmy Buffett FRUITCAKES ON TOUR Tシャツ XL
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 4,400 円
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商品詳細

90年代のgiantのTシャツです。ジミー・バフェットのFRUITCAKESONTOURのプリントが入っています。MADEINUSAです。サイズはXLです。着丈は約72センチで、身幅は約60センチです。⑦②#古着好き複数購入で割引即購入ＯK
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