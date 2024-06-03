ポロラルフローレン リバーシブル レザー ベルト　ブラック✖️ブラウン

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正規店で購入しましたが、サイズを間違えたため、出品いたします。価格は店と同じです。リバーシブルなので、一つで黒と茶色という便利な色を使うことができます。その為この価格でも安いと思います。楽天に同じものが売っていたため、写真やサイズは参考にさせていただいています。対応サイズ79〜89cmサイズ34（89cm）：全長約106.5cm×幅約3cm