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adidas アディダス STAR WARS スターウォーズ ホッケーシャツ 白
商品番号 Q15862742099
商品名

adidas アディダス STAR WARS スターウォーズ ホッケーシャツ 白
ブランド名 アディダスオリジナルス
特別価格 税込 5,117 円
在庫状況 あり

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商品詳細

adidasアディダス×STARWARSスターウォーズのホッケーシャツ　美品　激レア使うも良し、コレクションにも良し、お探しだった方は是非！！表記サイズ　XS※日本サイズだとS〜Mかと思われます。下記実寸情報をご参照下さい。実寸情報着丈　約74cm身幅　約50cm袖丈　約38cm袖口　約13cm肩幅　約43cm全て平置きでの寸法です。多少の誤差はご了承下さい。〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰【ネット引用】正面には反乱軍パイロットがプリントされていて、後ろには『L.SKYWALKER19』とプリントされています。前面の左上には、アディダススターウォーズのロゴ入りです。adidasとスターウォーズがコラボした激レアのアイテムでアイスホッケーのユニフォームをモチーフしており内側はメッシュ素材。海外限定の日本未発売モデルの激レアなアイテム。定価¥25980〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰目立った傷や汚れ、ほつれや破れなく、綺麗な状態です。中古・自宅保管にご理解ある方お願い致します。写真を見てご納得の上、ご購入下さい。#adidas#アディダス#NIKE#ナイキ#ホッケー#バスケ#ユニフォーム#シャツ#ホワイト#白#tシャツ#STARWARS#スターウォーズ#SKYWALKER#zスカイウォーカー　#128
http://narcologia.ru/goods/preference432538.html
http://narcologia.ru/goods/encourage564272.html
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