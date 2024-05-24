ヨウジヤマモト　ニューエラコラボ　Tシャツ

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Yohji Yamamoto×NewEra 22SSコラボコレクション 4月13日(水)発売！ | mark

ヨウジヤマモト ニューエラコラボ Tシャツヨウジヤマモト正規店にて購入し、1度のみ着用し保管しておりました。着丈65袖丈19.5身幅54素人採寸となります。