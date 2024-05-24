美品 Salvatore Ferragamo レザー ロゴ トップ式 ベルト

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ご覧頂きありがとうございます。他にも色々出品していますので、宜しければご覧下さい。#ヒーツアパレル□ブランド名□SalvatoreFerragamoサルヴァトーレフェラガモ□商品名□ベルト□仕様□プレートロゴトップ式□素材□表記はございません。□カラー□ブラック×ブラウン□表記サイズ□なし□実寸サイズ□全長：121㎝最小：96.5㎝最大：106.5㎝ベルト幅：3㎝バックル：縦3.5㎝、横5㎝※実寸サイズにつきましては、多少の誤差はご了承ください。※表記サイズだけでなく、実寸のサイズをご確認ください。□コンディション□裏面の茶色の方に剥げがございます。その他は目立つ傷や汚れは見当たらなく、使用感の少ない綺麗な状態ですので、まだまだ永くご愛用頂けるお品物です。※汚れ等は出来るだけ写真にて掲載しております。画像をご確認ください。又、写真には収めきれないものについては、状態の欄に記入しております。それでは、どうぞ宜しくお願い致します。A1981素材...本革