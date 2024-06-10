Dior homme ベルト80サイズ

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商品詳細
ディオールオム、エディ時代のメンズベルトです。サイズ80小さい穴まで約73cm2cmピッチ５個穴があります。最大約83cm多少の誤差はご了承ください。金具はダークブロンズ使用感ありますがまだまだ使っていただけます。ユーズドですのでご理解いただける方にぜひ。簡易包装で送ります。素材···本革
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