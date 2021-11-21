【新品未使用】ニューエラ　ラファイエット　7 3/4

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商品詳細
LFYTLafayetteラファイエットLFYTxNEWERALFLOGO59FIFTYサイズ 73/4新品未使用です(^^)使用しないためお譲りしますm(__)m※あくまで自宅保管になりますので神経質な方はご遠慮ください。※返品、交換はすり替え防止の為お受けできません。※お値下げ不可になります。
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